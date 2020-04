Fotowedstrijd Natuur in Delfland

Schiedam/Regio - Natuurlijk Delfland organiseert dit jaar ook weer een fotowedstrijd. Het thema is Natuur in Delfland.



In Delfland kennen we dorpen en steden, weiden en duinen, tuinen en parken, vaarten en sloten. In al deze gebieden is natuur te vinden. Dit in de vorm van landschap en soorten als zoogdieren, vissen, vogels, paddenstoelen, planten en natuurlijk ook mensen die dit beschermen en ervan genieten.

'Wij ontvangen graag foto’s uit ons werkgebied. Hierin liggen de volgende stedengemeenten: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland en het stadsdeel Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag)', aldus de organisatie.

Stuur de foto’s met de locatie naar afdelingdelfland@knnv.nl. Een korte toelichting wordt op prijs gesteld

Een deskundige jury zal een voorselectie maken en de genomineerden worden uitgenodigd om samen met onze leden de prijswinnaars te bepalen. Dit zal tijdens ons lustrumfeest op 19 juli plaatsvinden. Er worden drie prijzen uitgereikt, de eerste prijs € 100,-; de tweede € 50,- en de derde € 25,-. Deze zijn te besteden in onze afdelingswinkel. De sluitingstermijn is 1 juli.

De aanleiding voor dit thema is het 35 jarig bestaan van Natuurlijk Delfland, een actieve natuurvereniging, die staat voor samenleven met de natuur.

Wat is en doet Natuurlijk Delfland?

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze activiteiten komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Elk jaar kent een groot thema. In 2020 is het thema Natuurinclusief. Elk seizoen wordt ook gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken.

Natuurlijk Delfland voelt zich verantwoordelijk voor het gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

Natuurlijk Delfland is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Natuurlijk Delfland beheert het Melarium het centrum voor natuur, bijen en kunst, een plek waar je natuur, rust en ruimte vindt aan het Melariumpad 11, Delft, vanaf de parkeerplaats 15 minuten lopen. Zie ook https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuur-bijen-en-kunst De Imkervereniging Delft verzorgt de bijen in het gebouw.