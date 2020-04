'De wereld op z'n kop'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos heeft een nieuwe hobby: 'Oefenend met mijn 'lockdown-speeltje', een lensball, je moet jezelf tenslotte bezig houden dicht bij huis, bedenk ik me dat deze eigenlijk een realistische blik geeft van de huidige tijd: de wereld die op zijn kop staat.'