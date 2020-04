Gokhan Cayir maakt overstap naar Hermes DVS

Na vier jaar Excelsior’20 en een jaar CWO is Gokhan Cayir komend seizoen actief bij vierdeklasser Hermes DVS. (Foto: )

Na vier jaar Excelsior’20 en een jaar CWO is Gokhan Cayir komend seizoen actief bij vierdeklasser Hermes DVS. (Foto: )

Schiedam – Voormalig Excelsior’20-trainer Gokhan Cayir gaat komend seizoen aan de slag bij Hermes DVS, waar Rene Noort, die eigenlijk al verlengd had, vertrekt.



De Zwijndrechter stelt dat werk, voetbal en familie niet langer te combineren was. De Hermes-leiding toonde begrip en stemde in met het inleveren van het contract, omdat “familieomstandigheden belangrijker zijn, dan het mooie spelletje.”

Tegelijk werd snel gehandeld. Een dag later kwam de melding, dat Cayir, die een aflopende en niet verlengde verbintenis had bij het Vlaardingse CWO, was vastgelegd.