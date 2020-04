Midden-Delfland Dag voor het eerst geschrapt

Schiedam/regio - Omdat door het coronavirus alle voorbereidingen stilliggen, heeft de Midden-Delfland Vereniging besloten om de Midden-Delfland Dag op zaterdag 20 juni te schrappen en een jaar over te slaan. ‘Het is een onzekere periode waarin ieders gezondheid het allerbelangrijkste is’, aldus voorzitter Koos Karssen.



De Midden-Delfland Dag wordt sinds 1999 jaarlijks gehouden in het derde weekend van juni om het Midden-Delflandgebied met al zijn waarden te promoten. De opening was dit jaar voorzien bij de Belevenisboerderij Schieveen, met activiteiten in Kethel/Schiedam en Schipluiden.

De editie van 2021 staat gepland op zaterdag 19 juni.

Themawandelingen

De MDV-themawandelingen op 2 mei (Bieslandse bos en kreken) en 6 juni (75 jaar bevrijding) gaan evenmin door. Al eerder werden de thema(vogel)wandeling in de Commandeurspolder in Maasland op 4 april en de stadsbijeenkomst in Lansingerland op 25 maart geannuleerd.

Verder vinden helaas geen ledenactiviteiten plaats. De verantwoordelijke vrijwilligers hopen zo snel mogelijk de draad weer op te pakken. Wel staat de volgende Midden-Delfkrant in de steigers, na een onlineredactievergadering. Als alles goed gaat, komt het zomernummer van het verenigingsmagazine rond 13 juni uit.

De algemene ledenvergadering van 7 april is voorlopig op woensdag 16 september; de planning is nadrukkelijk afhankelijk van de ontwikkelingen. Meer info: www.middendelflandvereniging.nl