Speelbox voor thuiszittende kinderen met ernstig meervoudige beperkingen

Schiedam/Rotterdam - Vorige week hebben veel vrijwilligers hard gewerkt om de eerste Ik ga EMB! Speelboxen klaar te maken voor verzending naar gezinnen met een kind met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Ook deze kinderen kunnen vanwege het coronavirus niet naar hun speciale school of opvang. Juist voor deze gezinnen is de combinatie van thuiswerken, lesgeven aan een broer of zus èn zorgen voor hun kind met EMB extra zwaar. De Speelboxen zorgen ervoor dat kinderen met EMB zich thuis kunnen vermaken samen met hun gezinsleden.





Stichting in Actie, Schakelspeelgoed en Rijndam Revalidatie hebben de handen ineen geslagen om voor zoveel mogelijk gezinnen met een kind met EMB een Speelbox te regelen die ze een aantal weken kosteloos mogen houden. Normaal gesproken gaan deze kinderen naar een speciale school of opvang waar specifieke, maar kostbare, speelmaterialen aanwezig zijn. Nu deze gezinnen door de coronacrisis voornamelijk thuis zitten, zijn de Speelboxen essentieel om samenspelen thuis mogelijk te maken.



Alle hulp welkom

Mede dankzij een gift van het Gehandicapte Kind konden de eerste Speelboxen op korte termijn worden gerealiseerd. “Om nog meer gezinnen in Nederland blij te maken met de Speelbox, is alle hulp welkom”, geeft initiatiefneemster Nicole van den Dries aan. “We zijn op zoek naar meer giften, materialen, zoals aangepast speelgoed, en vrijwilligers die bijvoorbeeld willen ondersteunen bij het bedenken en uitwerken van spelideeën”.

Ouders, verzorgers of professionals die denken dat een gezin in aanmerking komt voor een Speelbox, kunnen deze aanmelden via de website www.ikgaemb.nl/speelbox.



Ik ga EMB!

De Speelbox is onderdeel van de campagne Ik ga EMB!. Deze campagne richt zich in de eerste plaats op jongeren met ernstige meervoudige beperkingen. Alle projecten, acties en het platform zijn erop gericht dat deze jongeren Elke Mogelijkheid Benutten (EMB). Vanwege het coronavirus wordt versneld een ‘Ik ga EMB! Inspiratiebox’ ontwikkeld voor gezinnen die al aangepast speelmateriaal in huis hebben. Deze box is een online verzameling van alle uitgewerkte spelactiviteiten en filmpjes die gratis toegankelijk is voor alle gezinnen met een kind met een beperking.