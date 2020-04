Tweede Wereldoorlog nagespeeld in De Kuip FILMPJE

Rotterdam - Met een gigantische voorstelling in De Kuip werd in 1947 de Tweede Wereldoorlog herdacht. Duizenden acteurs speelden na wat er de jaren ervoor in Rotterdam gebeurd was. Van de strijd om de Maasbruggen en het bombardement in 1940 tot de bevrijding vijf jaar later. Bas Romeyn heeft een filmpje van het Polygoonjournaal op zijn website gezet.

Samen met koningin Wilhelmina, prinses Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Irene keken in 1947 tienduizenden mensen naar een gigantisch openluchtspel. Zo`n 5000 spelers tonen de kijkers het Rotterdam van voor de oorlog, de strijd in de meidagen van 1940,het bombardement en de capitulatie, de bezetting met razzia's en hongertochten, en tot slot de bevrijding door de geallieerden.