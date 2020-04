geluksvogel bij de buren 200 000 euro in de staatsloterij

Schiedam/Vlaardingen - Bij de Staatsloterij-trekking van 10 april is de hoofdprijs van 1 miljoen euro belastingvrij gevallen op een 1/5 lot van een inwoner uit Vlaardingen. De abonneespeler uit Vlaardingen ontvangt met het winnende lot 200.000 euro op zijn of haar bankrekening.



Van de vier winnende loten werden er twee online gekocht, in Oegstgeest en Altena, een behoort toe aan een abonneespeler uit Vlaardingen en een lot verkocht bij een verkooppunt in Roden. De 200.000 euro van het onverkochte 1/5 lot gaat door naar de prijzenpot van een volgende trekking.

Jackpot is gevallen

Bij de trekking van 10 april is de Jackpot van 22,2 miljoen euro belastingvrij gevallen in het Overijsselse Dalfsen. De Jackpot staat bij de volgende trekking op 10 mei 2020 op 7,5 miljoen euro belastingvrij. De kans dat de Jackpot op 10 mei valt is 1 op 7.

Anonimiteit winnaars

Staatsloterij stelt het belang van winnaars voorop en maakt daarom de prijswinnaars niet bekend.