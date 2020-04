Een 'wedstrijdje' (Paas)eieren versieren op afstand

Schiedam - De familie 'Dingenouts' plus aanhang leefde zich op Eerste Paasdag, ter afleiding, thuis uit met het versieren van paaseieren op afstand. Een ideetje van de dochters dat in deze dagen van thuiszitten voor een leuke afleiding zorgt. En prachtige creaties oplevert!



Liesbeth en Mari Dingenouts, bewoners van de Havendijk, hebben drie dochters, ondertussen dames die de categorie oudere-jongere ook zijn ontgroeid. Ze vlogen uit, met hun lief en de kinderen die volgden, naar Haarlem en Goudswaard, en eentje bleef er in Schiedam wonen.

Marlies, Anne-Marie en Betty zetten hun huishoudens aan het werk, met een resultaat dat er mocht zijn. En oh ja, er volgde ook nog een winnaar van 'het mooiste paasei', toepasselijk voor deze tijd. 'Misschien een ideetje voor Tweede Paasdag of voor later. Dan kan dat ook met een aardappel.'