'Een moment van rust in onzekere, drukke tijden'

Arnold van der Kammen genoot van een momentje bezinning in turbulente tijden.



'Mijn werk in de zorg geeft in deze covid-19 tijd extra hectiek, stress en mentale en fysieke topsport. Hoe heerlijk is het om alles van je af te laten glijden tijdens een welhaast zen moment. Een moment welke ontstaat met een vroege zondagochtend wandeling. Aan de Maasboulevard te Schiedam staat een boom in bloei tegen een helder blauwe lucht. Geen stemmen, geen auto's, geen storende geluiden... slechts serene rust. Heerlijk. Bijgaande foto staat nu als achtergrond op mijn mobiel. Als een moment van rust in deze onzekere drukke tijden.'