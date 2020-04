Sporten en swingen op Schiedamse balkons

Schiedam - Het sportieve initiatief Balkon in Beweging begint in Schiedam een aardige hype te worden. Het begon ergens een week geleden in Groenoord, maar ondertussen omarmen steeds meer wijken en buurten het idee.



Begin april werd begonnen met Balkon in Beweging, een gezamenlijk initiatief van Sportinstituut Schiedam, Lekker Bezig Schiedam, DOCK, WOT Groenoord en Zimmertje. 'De eerste keer deden er gelijk dertig mensen mee. Nu bedienen we vier flats hier aan de Jozef Oreliosingel', liet een van de organisatoren Lotte Noordermeer in het AD weten.

Kort samengevat staat Balkon in Beweging voor een gezellig half uurtje sporten op leuke muziek met als doel om niet alleen fit te blijven maar ook de sleur te doorbreken en een gevoel van saammhorigheid te kweken.

Sportinstituut Schiedam over de eerste editie van begin april: 'Vandaag hebben onze instructeurs een “balkontraining” gegeven in de wijk Groenoord. De bewoners deden goed mee. Onze complimenten!Ook voor ons was het een bijzondere en hele leuke ervaring!'

Inmiddels zijn er plannen om Balkon in Beweging verder uit te rollen. Zo zijn er vanaf volgende week ook in Nieuwland, West, Zuid en de Noordrand Balkon in Beweging-trainingen.



Meer weten? Mail naar balkoninbeweging@gmail.com.