Nog steeds veel bekeuringen in Schiedam vanwege overtreden corona-regels

Schiedam - We doen ons best in Nederland om de coronaregels na te leven, maar dat er toch nog mensen hardleers zijn, blijkt wel uit de berichten van het Team Toezicht & Handhaving in Schiedam dat via twitter laat weten regelmatig te moeten optreden. Hieronder een selectie van de laatste 24 uur.



'Zojuist 5 personen bekeurd in winkelcentrum Hof van Spaland voor het niet naleven van de noodverordening; samenscholing icm niet voldoen aan de afstand van 1,5 meter.'

'Zojuist 2 groepjes bekeurd, in totaal 7 personen achterzijde Hof van Spaland, voor het niet naleven van de noodverordening; samenscholing icm niet voldoen aan de afstand van 1,5 meter.'

'Zojuist 3 personen bekeurd Hugo de Grootstraat, Nieuwland voor het niet naleven van de noodverordening; samenscholing icm niet voldoen aan de afstand van 1,5 meter.'

'Zojuist een sauna aangezegd per direct de deuren te sluiten. Na enige discussie heeft de exploitant hier gehoor aan gegeven. Exploitant was eerder op de regels gewezen. Rapportage aangezegd voor niet voldoen aan de noodverordening.'

'7 personen bekeurd Parkweg voor het niet naleven van de #noodverordening; samenscholing icm niet voldoen aan de afstand van 1,5 meter.'