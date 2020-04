'Respectloze omgang met laatste eer'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Walther van Houten is op z'n zachtst gezegd nogal verbaasd door het weghalen van bloemen die ter nagedachtenis op de Laan van Spieringshoek waren neergelegd.



'Afgelopen dinsdagavond was er nog al wat bedrijvigheid op de Laan van Spieringshoek. Er moest iemand gereanimeerd worden met een fatale afloop helaas. Donderdagmiddag kwamen zo’n dertig mensen welke met gepaste afstand de laatste eer kwamen bewijzen en legde bloemen neer op de plek waar alles plaats vond. Ook daarna legden diverse mensen nog bloemen neer. Vanochtend bleek dat er heel veel bloemen weg gehaald waren. Mensen in wat voor een tijd leven wij toch! RESPECTLOOS is hier bij het enige juiste woord.'

(Walther van Houten)