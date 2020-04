Relatief meer sterfgevallen dan in hongerwinter, in Schiedam vermindert het gemiddelde

relatief meer sterfgevallen dan in hongerwinter in schiedam vermi

Schiedam - Met zo'n 5100 sterfgevallen vorige week is de coronagriepgolf in absolute aantallen de dodelijkste week sinds de sterfte wordt bijgehouden. Dat concluderen onze collega's van het AD naar aanleiding van cijfers van het CBS. Opvallend genoeg is het aantal sterfgevallen in Schiedam juist verminderd.



De laatste keer dat er in Nederland in één week meer doden vielen was in januari 1945, tijdens de hongerwinter. Toen overleden er zo’n 4500 mensen per week. Maar Nederland telde toen zo’n 9 miljoen inwoners, aanzienlijk minder dan nu. In 2018 vond er in Nederland ook een stevige griepgolf plaats. Het hoogtepunt lag toen tussen 5 en 11 maart, in 2018 stierven er toen 4092 mensen.

De cijfers van het CBS lijken er op te wijzen dat de sterfte zich momenteel verplaatst naar andere provincies dan Brabant en Limburg. CBS-socioloog Tanja Traag: "In Limburg en Brabant stijgt het aantal overledenen nog wel, maar minder hard dan in de weken daarvoor. Nu zie je dat in Zuid-Holland en Noord-Holland de sterfte harder oploopt.’’

Kijken we naar de cijfers van Schiedam dan zien we dat het aantal overledenen juist afneemt ten opzichte van voorgaande weken: Week 11: 1,26, Week 12: 0,96, Week 13: 0,72.

Het complete artikel lees je hier