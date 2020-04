Schiedam - Kijk 'm liggen, met z'n eigenwijze blik die iets verraadt van 'mij maak je niet gek'. Coronotijden of niet, in zijn weilandje bij Kethel blijft gelukkig veel het zelfde. En dat is ergens wel een geruststellende gedachte. Onze Foto van de Week werd gemaakt door Nico kruijsse.