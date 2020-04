winkeldief kucht agent in schiedam centrum in gezicht

Schiedam - Bij een aanhouding gistermiddag in Schiedam centrum hoestte een man opzettelijk in het gezicht van een agent. Wijkagent Pol van der Vliet van Nieuwland-Noord is stomverbaasd dat zoiets nog steeds gebeurt.



Op twitter schreef hij: 'Vanmiddag kregen collega's melding winkeldiefstal met geweld in Schiedam centrum. Twee verdachten werden aangehouden. Bij het verplaatsen naar hun dienstmotorvoertuig vond 1 verdachte het nodig om een collega, opzettelijk in zijn gezicht te kuchen, #belachelijk #doenormaal #Corona.'