Stedelijk Museum lanceert podcast-serie In Schiedam

Schiedam - In het crisisjaar 1980 ging in Schiedam de ‘smalste klerenwinkel van Nederland’ open. Het eerste pandje was 2 meter breed en liep taps toe, vertellen de oprichters Paul van der Spek en Jan Schrijver in één van de afleveringen van de nieuwe podcast-serie In Schiedam van het Stedelijk Museum Schiedam. Onderwerp is de Hoogstraat, een van de oudste straten van Schiedam; het museum zit precies in het midden.



Met deze podcast luister je nu thuis naar de geschiedenis van de Hoogstraat. Dat kan via de website van het museum, iTunes, Spotify en andere podcast apps. Het museum is vanaf half maart dicht vanwege het coronavirus.

Conservator stadsgeschiedenis Merel van der Vaart sprak met winkelaars en winkeliers, onder wie Van der Spek en Schrijver die verschillende winkels op de Hoogstraat openden. Ook hoor je andere buren van het museum. De (audio)documentaires bouwen voort op de tentoonstelling In de Hoogstraat, die vorig jaar in het museum was te zien.

Samenwerken

Voor het museum is de podcast In Schiedam een van de manieren om de missie van het museum uit te dragen. Het wil graag samenwerken met mensen in de stad, bewoners met elkaar in contact brengen en meehelpen een gemeenschap te vormen. Via het project Mijn Schiedam werkt het al langer samen met Schiedammers. Na dit eerste seizoen over de Hoogstraat volgt vanaf mei een tweede reeks. Die gaat over Schiedam als regenboogstad.

Drie eeuwen

De Hoogstraat kent ondernemers als Van der Spek en Schrijver die tien jaar pionierden. Sommige winkels bestaan een stuk langer, denk aan Minderop & Zonen, gespecialiseerd in tabak, koffie en thee. Hun geschiedenis gaat drie eeuwen terug. Het bedrijf zat sinds 1799 in Rotterdam en verhuisde na het bombardement in mei 1940 naar Schiedam. Op de Hoogstraat vonden ze onderdak, tijdelijk dachten ze.

131 Hoogstraten



Anno 2020 zitten ze er nog steeds, al staat er inmiddels Expreszo Koffie & Thee op de winkelruit. Miranda van Expreszo vertelt hoe ze in tijden van corona het hoofd boven water houdt door pakketjes koffie en thee naar hun vaste klanten te sturen. Voor deze ondernemers is de Hoogstraat in Schiedam uniek. Nederland telt 131 Hoogstraten. Die in Schiedam staat symbool van zoveel andere Nederlandse winkelstraten.