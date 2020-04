Mooie luchten….

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Léon Duivenvoorden maakte een vroege ochtendwandeling door Midden Delfland en genoot van de prachtige kleuren in de lucht.



'Ik trok er vanochtend op uit om de 'supermaan' te fotograferen. Ik had eigenlijk meer succes met de opkomende zon… Hierbij een paar foto’s uit Midden Delfland.'