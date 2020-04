Forse afname aantal autovernielingen in Schiedam

Schiedam - De politie registreerde afgelopen jaar 175 gevallen van autovandalisme in de Zuid-Hollandse gemeente Schiedam. Vergeleken met het jaar ervoor is dit aantal afgenomen met 14,6 procent. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer, op basis van recente politiecijfers.



De politie registreerde over heel 2019 in totaal 34.340 gevallen van autovandalisme in Nederland; een stijging van 4,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit is opmerkelijk want het aantal vernielingen aan auto’s nam in eerdere jaren juist af

Schiedam versus Zuid-Holland

Hoewel het totale aantal autovernielingen in Zuid-Holland een stijging van 5,2 procent vertoont, is in Schiedam sprake van een forse afname. Waar er, in Schiedam, in 2018 nog 205 registraties van autovernieling waren, daalde het aantal afgelopen jaar naar 175. Ook in 14 andere Zuid-Hollandse gemeenten was sprake van een daling. Bekijk het volledige overzicht hier.

Alleen allrisk-dekking dekt autovandalisme

Automobilisten die een autoverzekering afsluiten, kunnen kiezen uit drie dekkingen: WA, beperkt casco en volledig casco (allrisk). Een WA-verzekering is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die schade vergoedt die bij een ander wordt veroorzaakt. Met de beperkt cascodekking is men verzekerd voor schade die bij anderen worden veroorzaakt, maar ook voor een aantal schades aan het eigen voertuig. Met een allrisk - of volledig cascoverzekering zijn mensen ook verzekerd voor schade aan de eigen auto.

Alleen met een allrisk-pakket zijn Nederlanders gedekt tegen schade als de auto wordt vernield.