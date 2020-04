Nooduitkering voor ondernemers met financiële problemen

Schiedam - Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Rotterdam blijkt lopende aanvragen van de Tozo-regeling nog niet te hebben verwerkt. In het belang van onze ondernemers, gaat Stroomopwaarts de Tozo-regeling vanaf vandaag, 9 april, zelf uitvoeren. Zelfstandig ondernemers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus in de acute financiële problemen zitten, kunnen via de website van Stroomopwaarts een digitale aanvraag Tozo indienen. Ook ondernemers die in de afgelopen weken een aanvraag bij het RBZ hebben ingediend, worden verzocht opnieuw een aanvraag in te dienen.



Stroomopwaarts hoopt hiermee de opgelopen achterstanden van het RBZ Rotterdam snel te kunnen wegwerken en uitkeringen uit te betalen. Dit in het belang van onze ondernemers. Ondernemers die hulp nodig hebben bij het indienen van de aanvraag Tozo, kunnen ondersteuning krijgen. Hiervoor kunnen zij telefonisch contact opnemen met Stroomopwaarts via 010 246 55 55 (ook vrijdag 10 april bereikbaar).

Tozo-regeling

Deze noodregeling komt vanuit het kabinet en heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De noodregeling vervangt tijdelijk de Bbz-uitkering en er gelden versoepelde voorwaarden.

De Tozo-regeling bestaat uit twee delen:

Een tijdelijke inkomensondersteuning voor maximaal 3 maanden die het inkomen van ondernemers aanvult tot de voor hen geldende bijstandsnorm.

Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis.

Versoepelde voorwaarden

Voor de Tozo-regeling gelden versoepelde voorwaarden. Zo wordt er vooraf geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen, bijvoorbeeld een spaarrekening en een eigen huis en het inkomen van uw eventuele partner geen invloed op de tegemoetkoming. Achteraf worden aanvragen gecontroleerd. De voorwaarden en het aanvraagformulier staan op www.stroomopwaarts.nl/tozo

Noot voor de redactie: voor persvragen en/of verzoeken voor interviews over de Tozo-regeling, kunt u contact opnemen met Desiree Curfs, directeur van Stroomopwaarts, 06 10 11 06 63.

Over Stroomopwaarts

Iedereen verdient het om mee te doen in de samenleving. Meedoen kan op vele manieren, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als het (even) niet zelf lukt, dan is Stroomopwaarts er voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor hulp bij een tijdelijk inkomen, schulden, solliciteren, trainingen en opleidingen en hulp bij rondkomen met een laag inkomen. Dit doen wij met ondernemers uit de regio. Voor hen zijn wij dé partner in sociaal ondernemen.