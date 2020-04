Column: Open en dicht in de luwte

Schiedam - In zijn column heeft Kor Kegel het over mooie nieuwe initiatieven in coronatijden, zoals een 'gedichtenslang'.



Domme vragen bestaan niet, zei mijn gewaardeerde collega Dick van der Lugt toen hij nog bij de Havenloods in Schiedam werkte. Maar dwaze vragen bestaan wel. Op een verjaardagsfeestje vroeg iemand mij eens: "Jij bent toch journalist? Wat voor weer is het morgen?’’ Pfff, alsof je als journalist bovenop élk nieuws moet zitten

Natuurlijk volg ik het coronanieuws, maar ik verwacht in het Franciscus Vlietland Ziekenhuis of de Margriethal echt geen primeur te vinden waarmee ik de Volkskrant of de Telegraaf zou halen. De landelijke media zitten bovenop het coronavirus en ik veroorloof me dus in de luwte te blijven, geheel overeenkomstig het advies van Mark Rutte. Dat ik nog eens zo braaf naar de minister-president zou luisteren!

Meer mensen blijven in de luwte. Je kunt niet naar het museum of het theater, je kunt niet naar de kroeg of lekker uit eten gaan, je kunt zelfs beter de stadsparken mijden, hoewel de wandelpaden in Schiedam breder dan anderhalve meter zijn. Kappers en kasteleins zitten thuis, dus het roddelcircuit droogt ook op.

In die situatie heb ik veel waardering voor nieuwe initiatieven. Theater aan de Schie bundelt de krachten met theaters in Barendrecht, Gouda, Waalwijk en Emmen om een online festival te organiseren, dat elke vrijdagavond vanuit een ander theater wordt verzorgd met inschakeling van lokaal talent. Ik tip Bram Uil, altijd talent gebleven. Hij doet mee aan een gedichtenslang. Je krijgt een mail met het verzoek om je favoriete gedicht op te sturen naar iemand die in de mail wordt genoemd, die dat dan op zijn beurt ook doet, en vervolgens stuur je de mail naar twintig vrienden. Het lijkt op het piramidespel, maar het prijzengeld bestaat hier uit gratis poëzie. Na de corona blijken we nog nooit zo veel gedichtjes geopend te hebben. Open en dicht! Het Stedelijk Museum Schiedam heeft Margi Geerlinks opdracht gegeven om het dagelijks leven tijdens de coronacrisis te fotograferen. We kennen Margi van de portretserie die ze maakte van de aan alzheimer lijdende moeder (‘Ma’) van Hugo Borst. Haar opdracht is nu om mensen in vitale beroepen voor haar lens te vragen. Ik neem aan: een telelens. Afstand houden… Niettemin, een positief initiatief.

Net als dit: het museum heeft Schiedamse kunstenaars opgeroepen om troostkunst te maken. Het verzoek is vóór vrijdagavond een kunstwerk in te dienen dat over de coronacrisis gaat en de Schiedammers een moment van troost kan bieden. De werken worden afgebeeld op posters die overal in de stad te zien zullen zijn. Troost in een bedrukkende tijd. Maar kunnen ze niet ook online worden gezet? Dan hoeven we niet naar buiten om ze te aanschouwen. Geen domme vraag, toch?

(Kor Kegel)