Iedereen, hónderden schepen, op het Rotterdamse water toeterde vandaag! FILMPJE

Rotterdam - Vanmiddag klokslag 12.00 uur lieten Rotterdamse schepen massaal van zich horen. Zij lieten 30 seconden lang hun scheepstoeter loeien om alle Rotterdammers een hart onder de riem te steken. Het getoeter was kilometers rond de Rotterdamse haven en het centrum van de Maasstad te horen. Bij de Erasmusbrug lag om de actie te ondersteunen een spuitboot.

Ook het ss Rotterdam, sleepbedrijf Boluda, Bonn & Mees en Maersk, de grootste rederij van de wereld verleenden hun medewerking. “Het was echt een kippenvelmoment, om te merken dat zo veel mensen uit de haven gehoor gaven aan de oproep. Het was een lang lint van geluid”, vertelt initiatiefnemer Peter Verhage. Hij is filmmaker uit Krimpen aan den IJssel en komt met zijn bedrijf Eyecatcher, de filmmakers veel in de Rotterdamse haven.

Vorige week bedacht hij de actie ‘Samen toeteren, samen sterk’, om iedereen in deze lastige tijd moed in te spreken. “Zoiets auditiefs als een scheepshoorn raakt iedereen. Het is een simpel gebaar met een indrukwekkend resultaat. Het geeft een gevoel van lotsverbondenheid.”

Verhage kreeg steun van het Havenbedrijf Rotterdam, dat de oproep deelde. Normaal zou het Havenbedrijf geen toeteracties aanmoedigen, maar het benadrukt dat het bijzondere tijden zijn. “Daarom maakten we voor dit sympathieke initiatief een uitzondering”, aldus een woordvoerder.

Er lagen vanmiddag op het bewuste tijdstip enkele honderden schepen in de haven. Dagelijks varen er zo’n 80 zeeschepen en 240 binnenvaartschepen de grootste haven van Europa in en uit. De haven van Rotterdam blijft ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) operationeel. Goederenoverslag en – productie gaan onverminderd door, omdat het havenpersoneel behoort tot de vitale beroepen.