The Kik speelt hun 'lievelingsliedjes'

Schiedam - The Kik gaat zaterdag door met het gezelligste uurtje live-muziek in Nederland. 'Vanuit het kleinste cafeetje van Nederland; bij een zonovergoten dag gooien we misschien het kleinste terras wel open, groot genoeg voor twee kerels en een oranje pop!'



Er waren al drie zeer geslaagde sessies met Top Tienen van de Beatles, Boudewijn de Groot en The Kik zelf die door het publiek werden samengesteld. Dit keer is gekozen voor liedjes die Dave en Arjan zelf leuk vinden en hun geïnspireerd hebben om nummers te gaan schrijven. Nederlandstalig, Engelstalig en, zegt Dave, 'misschien wel Franstalig.' Uiteraard serveert Barry vanachter de bar weer de nodige grappen en grollen. Allemaal vanaf 20.30 uur inschakelen dus via de facebookpagina van The Kik!