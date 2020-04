Fragmenten van Matthäus Passion op Goede Vrijdag

Schiedam - Tijdens de dienst vrijdag in de Grote of St. Janskerk, voorbereid door ds. Korevaar, worden onder leiding van Arjen Leistra delen uit de Matthäus Passion gezongen door de solisten Jelle Leistra, Jan Douwes, Annelies Prins en Lisa Verkerke.



Als het overlijden van Jezus wordt bezongen wordt de Paaskaars gedoofd. Na de dienst worden kruizen op de buitenkant van de kerk getoond waarbij we aandacht vragen voor leed in onze eigen omgeving, dichtbij en ver weg. De dienst kun je online volgen via www.pkngrotekerkschiedam.nl .