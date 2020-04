Inschrijvingen eerste Schiedamse Poetry Slam geopend

Schiedam - De voorrondes van de eerste Schiedamse Poetry Slam gaan - ondanks het coronavirus - door. De woordkunstenaars gaan - via een livestream - de strijd aan op 30 april. De inschrijving is nu geopend. Inschrijven kan tot 16 april.



Na het succes van Poetry Slam in Rotterdam, gaan nu ook woordkunstenaars uit Schiedam en omstreken de verbale strijd met elkaar aan! Van rappers tot sonnetschrijvers, van spoken word artists tot Dichter des Vaderlands – en alles dat daarbuiten of tussenin valt. Vanwege de RIVM-maatregelen rondom COVID-19 zullen de beide voorrondes en finale van de eerste Schiedamse Poetry Slam nu online plaatsvinden.

In de beide voorrondes (30 april en 7 mei) is plaats voor 8 deelnemers per keer. Vol = vol, dus meld je snel aan via het inschrijfformulier. Uit beide voorrondes gaan 2 deelnemers door naar de finale op 14 mei. De winnaar wordt afgevaardigd om Schiedam te vertegenwoordigen in de landelijke finale: het NK Poetry Slam, najaar 2020.

Aanmelden kan tot 16 april via schiedamsepoetryslam.nl.