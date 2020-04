Droom je de laatste tijd ook zo onrustig? Komt door de supermaan!

Rotterdam - Droom je de laatste tijd ook zo onrustig? Dat kan te maken hebben met de supermaan. De állergrootste supermaan van 2020 komt eraan! Er zijn een paar ‘supermanen’ per jaar, maar in de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 april staat de maan het dichtst bij de aarde.

De maan zorgt voor eb en vloed in de zee, zo leggen onze collega's van indebuurt Rotterdam uit. De maan ‘trekt’ aan het water op aarde, waardoor het altijd vloed is aan de kant waar de maan staat én precies aan de andere kant eb. Mensen bestaan voor zo’n zestig procent uit water, dus dan is het helemaal niet zo gek dat ook wij ons met volle maan een beetje onrustig voelen.

Door het heldere lenteweer dat voorspeld wordt, is deze grootste supermaan van het jaar waarschijnlijk heel goed te zien. Om 4.35 uur is-ie op z’n toppunt. Dan is de afstand tussen de aarde en de maan ‘maar’ 363.595 kilometer. Dichterbij gaat-ie niet komen, dit jaar.

