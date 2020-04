Schiedam - De familie Kleinschmidt-Ocks uit Schiedam verdient een Pluim. Zij viel in de prijzen door mee te doen aan de landelijke campagne “Lege batterijen? Lever ze in en WIN!” van Stibat. Met haar deelname bewijst de familie uit Schiedam zichzelf en het milieu een uitstekende dienst.



Door lege batterijen in te leveren, maakt u elke maand kans op mooie prijzen. De prijzen die verloot worden zijn honderd Pluim cadeaubonnen van € 25,-, drie reischeques van € 400,- en een reischeque ter waarde van maar liefst € 1000,-. Wilt u ook meedoen? Doe tien lege batterijen in een zakje samen met uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, lever deze in bij één van de ruim 25.000 inleverpunten van Stibat. Deze zijn te vinden bij onder andere supermarkten, bouwmarkten en drogisterijen. Elke maand is er een trekking uit de door Stibat opgehaalde zakjes met batterijen. Kijk voor meer informatie over de actie én de bekendmaking van de prijswinnaars op www.legebatterijen.nl.

Werken aan een schonere planeet

Stibat zamelt zo veel mogelijk batterijen in voor recycling. Lege batterijen krijgen een nieuw leven, bijvoorbeeld als kaasschaaf, zaklamp of fiets. Bovendien komen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, niet in de bodem terecht. Zo werken we aan een schonere planeet. Door lege batterijen in te leveren, levert u daar een bijdrage aan. Geen lege batterijen in de afvalbak, maar inleveren bij de inleverpunten van Stibat. Dat verdient een Pluim.

Met de Pluim kiest de ontvanger zelf een cadeau uit de honderden bestedingsmogelijkheden, bestaande uit belevenissen, producten en goede doelen. Om zelf van te genieten of samen met vrienden en familie. Naar een attractiepark of museum bijvoorbeeld. Een workshop volgen of een dagje naar de sauna. Er zijn Pluimen in verschillende prijsklassen. Winnaars krijgen een Pluim die bij besteding € 25,- waard is.