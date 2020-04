'We hebben een bijzondere verantwoordelijkheid'

Schiedam - Dat viel even tegen vorige maand. Ik meldde u al van de laatst geplande bijeenkomsten van onze energiecoöperatie Energiek Schiedam en prompt kwam daar een virus dwars doorheen en daar zit je dan.



(D. Ammert)

Nou is dat clubje er niet een dat afwacht. Niets daarvan, intussen wordt er achter de schermen hard gewerkt aan versterking van het bestuur bijvoorbeeld. En zoals op meer plaatsen, word er dan online vergaderd. En hoe is het met u? Werkt u ook thuis of bent u aan huisgebonden? Snel boodschappen doen, achter in de rij aansluiten op 1,5m en kletspraatjes onderweg op afstand houden?

Handen schudden of een knuffel is er niet meer bij. Vervelend, maar we hebben het over voor onze gezondheid. Heeft u ook gezongen of applaus gegeven aan de “helden” van de Zorg, uw buren geholpen met een en ander misschien? Dan blijkt wel waarom wij mensen zo succesvol zijn in de natuur. Zo snel en fors wij ons gedrag aanpassen is eigenlijk onvoorstelbaar. Probeer je eens voor te stellen dat een leeuw of koe een dergelijke aanpassing zou moeten doen. We kennen de voorbeelden wel. Zo gingen de konijnen massaal dood toen er een virus onder hen kwam. Ooit van myxomatose gehoord? Zo komt het dus dat de mensheid aan top van de natuur staat, plant en dier overheerst. Dat geeft een bijzondere verantwoordelijkheid. Als wij in staat zijn alle leven op aarde te vernietigen, kunnen wij ook zorgen dat het leven voortgaat. En op dat punt zijn we nu aangekomen.

Een volgende uitdaging dient zich aan: het stoppen van de vergiftiging van de aarde. De afgelopen decennia moesten we hals over kop het water schoonmaken. Gelukkig zwemt er nu weer een zalm in de Rijnen kunnen we zelf gevangen vis eten. Ook dreiging van het gat in de ozonlaag hebben we aangepakt. Daarmee voorkwamen we dat straling vanuit de ruimte ons direct zou raken. Nu is het de tijd om de lucht te zuiveren van CO2 en stikstof en daarmee de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde tegen te gaan.

Er zijn vele bronnen die dat veroorzaken en net zo velen die het tij kunnen keren. Dat zijn u en ik. Elke dag horen en lezen we er over. Recepten om minder vlees te eten en zelfs vegetarisch te worden. Gezamenlijke inkoop van zonnecollectoren met korting op de aanschaf. Hoe ga je van het gas af of hoe krijg je een 0 op de meter huis. We verspillen geen voedsel meer. Nieuw plastic kun je zelfs eten. En het oude vissen we uit de oceanen. Zoveel initiatieven, het is niet meer bij te houden. En ja, er zijn nog straten waar je geen zonnepanelen op het dak ziet liggen en dat worden er elke dag minder. Eenmaal in lock down, haastten we ons naar de bouwmarkt om meer te isoleren. Volgens mij gaat het lukken.

Eindelijk volwassen omgaan met onze leefomgeving. Elke boer weet dat je mest moet teruggeven, anders valt er niet meer te oogsten. Heeft u uw jeans al ingeruild en € 10,00 korting gekregen bij de nieuwe?