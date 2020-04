Vier markante Schiedammers verenigd in een In Memoriam

Schiedam - De dood verenigt. De nabestaanden. In de dood zijn we verenigd. De overledenen. Maar als er kort na elkaar bekende mensen sterven die allen iets met Schiedam te maken hadden? Door het coronavirus is het aantal advertenties in huis-aan-huisbladen drastisch afgenomen en daardoor is er ook veel minder redactionele ruimte. Zo raken Leo Menke, Carlo Reijs, broeder Johannes en ds. Nico van der Want verenigd in dit In Memoriam…



(Kor Kegel)

Hoofdbode gemeente Leo Menke was de hoofdbode van de gemeente Schiedam. Hij genoot nog volop van het leven. Dol op zijn kleinkinderen, trots op zijn dierbaren, staat in een gecirkelde tekst rond zijn portret in de overlijdensadvertentie van vorige week. Leo Menke was een familieman. Een steun en toeverlaat voor zijn vrouw Betty, de drie kinderen en hun partners en de vijf kleinkinderen plus partners.

Een kleine week voordat hij 83 jaar zou worden, stierf Leo Menke op zondag 29 maart in zijn woonplaats Schiedam.

De lieve woorden van zijn familie: een doener, belangstellend, galant, zorgzaam – dat herkennen alle mensen die Leo Menke hebben meegemaakt meteen. "Hij was altijd attent en voorkomend,’’ zegt oud-burgemeester Reinier Scheeres.

"Een man die alles wist, die hartelijk was en ook de problemen goed in het vizier had,’’ zegt oud-wethouder Aad Wiegman. "Ik heb héél véél koppen koffie van hem gehad,’’ zegt Scheeres. "We gingen heel vriendelijk met elkaar om, wel in stijl, dat hoorde bij die tijd. Stropdas, uniform. Ik sprak hem altijd aan als meneer Menke. Maar toen hij met pensioen ging, spraken we af dat het voortaan Leo en Reinier zou zijn. Toen kon het. Maar een burgemeester en een hoofdbode moeten in het publieke verkeer niet jijen en jouen.’’

Platenbaas Plato

Carlo Reijs behoort tot de muzikanten die in de laatste decennia van de twintigste eeuw bijdroegen aan een zeer actieve Schiedamse popwereld. Lokaal legendarisch. Wereldberoemd in Schiedam. Maar toch ook nog opgetreden op het North Sea Jazzfestival. Carlo overleed donderdag op 70-jarige leeftijd. Voor veel muziekliefhebbers was hij een gids en inspirator. In de platenzaak Plato aan de Hoogstraat liet hij iedereen de beste nummers van de nieuw uitgekomen langspeelplaten en cd’s horen. Carlo Reijs trad op met heel veel muzikanten die destijds de Schiedamse muziekscene bepaalden. Jasper de Koster, Stan Stolk, Willem van Dullemen, Rien van der Jagt, Bas Plaisier, Harry Visscher, Ruud van Ingen, Arie Verhoef, ze vormden in wisselende samenstelling verschillende bands.

Trappist en biografie

Hij is in Schiedam geboren als Jan Prins en over zijn bizarre leven in kostscholen en pleeggezinnen schreef Nathalie Lans een biografie. Zijn einde in het aardse bestaan was net zo bizar. Vorige week dinsdag overleed broeder Johannes aan de gevolgen van het coronavirus. Hij is 82 jaar geworden. De uitvaart en begrafenis vonden plaats in besloten kring bij de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, gevestigd in Berkel-Enschot aan de rand van Tilburg. Het is de abdij waar het trappistenbier La Trappe wordt gebrouwen. In het klooster legde hij twee jaar geleden op 80-jarige leeftijd zijn eeuwige geloften af.

In 2016 kreeg hij van zijn abt toestemming om mee te werken aan een biografie. Nathalie Lans sprak veel met hem en schreef ‘Broeder Johannes, een trappist met een wonderlijk levensverhaal’. Het boek van tweehonderd bladzijden werd uitgegeven door Scriptum in Schiedam. Tot voorbij het jaar 2000 nog had hij altijd geloofd dat zijn ouders waren omgekomen bij het bombardement op Rotterdam, maar archiefonderzoek leerde hem dat zij nog lang geleefd hadden en dat hij uit huis geplaatst was.

Emeritus predikant

Zijn 25-jarig ambtsjubileum vierde dominee Nico van der Want net niet in Schiedam. Dat was in april 2011 en in januari had hij de Plantagekerk verlaten om naar Melissant te gaan. In 1998 was hij na een paar jaar Roemenië naar Nederland teruggekeerd en werd hij bevestigd bij de ‘vrije gemeente’ aan de Lange Nieuwstraat.

De Plantagekerk was bij geen enkel kerkverband aangesloten, maar ging in 2009 mee in de Hersteld Hervormde Kerk (HHK).

Afgelopen vrijdag is Nico van der Want in zijn woonplaats Barneveld overleden. Hij werd 70 jaar. Hij was een groot kenner van het werk van Calvijn.