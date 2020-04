Zeer bedreigde gieren geboren in Blijdorp, en er zijn beelden van! FILMPJE

Rotterdam - Op de Afrikaanse Gierenrots in Diergaarde Blijdorp zijn afgelopen dagen live voor de webcam twee Rüppellsgieren uit het ei gekropen. Omdat er al eerder een Rüppellsgier in de broedmachine uit het ei kroop, staat het totale aantal kuikens nu op drie! Niet eerder werden er in Blijdorp drie Rüppellsgieren in een jaar geboren.

Online kunnen bezoekers meekijken! Je moet wel even geduld hebben om de kleine giertjes te spotten. Ze blijven graag warmpjes onder moeder of vader zitten. De ouders wisselen elkaar af. In de komende tijd zullen de jongen zich voor de webcam ontwikkelen. Ze zijn nu nog helemaal kaal en hulpeloos. Pas na 3 á 4 jaar hebben ze een volwassen verenkleed.

Het allereerste jong van de Rüppellsgieren dat in de broedmachine ter wereld kwam, wordt op de natuurlijke manier grootgebracht dankzij een handige wisseltruc. Een koppel witruggieren zat zelf te broeden op een onbevrucht ei. De verzorgers wisselden hun ei met het pasgeboren jong dat meteen werd geaccepteerd. Nu zijn ze dus de trotse pleegouders van het pasgeboren Rüppellsgiertje. Ze verzorgen het alsof het hun eigen kuiken is. Diergaarde Blijdorp coördineert het Europese stamboek van de Rüppellsgieren en is erg blij met deze mooie kweekresultaten.

Op de Afrikaanse Gierenrots in Blijdorp leven naast de Rüppellsgieren ook witrug-, witkop- en kapgieren, evenals maraboes, secretarisvogels en hamerkoppen. Op de achtergrond van een van de webcams zie je de maraboes (Afrikaanse ooievaars) ook een nest bouwen. Blijdorp probeert met alle gierensoorten te kweken. Zowel voor als achter de schermen zijn de gieren druk bezig met nestelen. Er broeden nog twee koppels kapgieren.

Gieren worden in het wild ernstig bedreigd. De Rüppellsgier komt voor op open grasland, struik-, rots- en woestijngebieden in Centraal en Noord Oost- Afrika. In Afrika leidt met name het stropen van neushoorns en olifanten tot een sterftetoename bij gieren. De stropers vergiftigen karkassen om zo gieren te doden die anders hun illegale activiteiten kunnen verraden. Ze cirkelen namelijk rond boven het aas waardoor rangers de stropers makkelijk kunnen vinden. Maar ook in Azië worden gieren ernstig bedreigd.

Filmpje kun je hier zien!