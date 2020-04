'Heimwee naar 2019 en dromen van betere tijden'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos heeft heimwee naar 2019 maar droomt ook van betere tijden.



'Onbezorgd genieten van de lente langs de waterkant aan de Maasboulevard, het is voor velen een traditie. Zodra de temperatuur oploopt en de lente haar vriendelijke kant laat zien en voelen, zoeken Schiedammers hun favoriete bankje op, of claimen hun plekje langs het water. Een gezellig samenzijn aan het water, kleurtje opdoen en ondertussen genieten van voorbijvarende vrachtschepen, cruiseschepen en afgeladen Spido's.

'Helaas zijn dit foto’s van 2019 toen de wereld nog geen idee had van de ramp die ons te wachten stond en eenieder van zijn vrijheid zou beroven. Lente 2020 betekent genieten van de kleine dingen zoals de paar vierkante meters balkon of tuin, voor wie deze rijkdom in deze tijd heeft. In groten getale genieten van Schiedams populaire plekje aan de Maas zit er nu nog even niet in. Maar een mens mag dromen van betere tijden, en hopen op een lange zomer zonder de bedreiging die ons weerhoudt volop te genieten van de lente.'