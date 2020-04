Een 'boeketje' Kievitsbloemen

Schiedam - We kregen via Facebook dit prachtige 'boeketje' aangeboden. Hieronder een toelichting over de bloemen en waar ze werden aangetroffen.

'De kievitsbloem, Fritillaria meleagris, is inheems in onze wilde natuur, maar hij komt oorspronkelijk vooral in Zuidoost-Europa voor. Een bolgewasje met smalle blaadjes en geknikte, geruit gevlekte bloemen in maart-april. De bloemkleur is variabel, van gevlekt lilarood tot veel lichter en zelfs bijna wit. Tot 35 cm hoog, maar meestal lager', aldus Harrie Frielink die na een tip van de buurvrouw deze foto's schoot achter het Griegplein.