Alle schepen laten woensdag tegelijk een halve minuut lang de scheepstoeter horen

Rotterdam - Komende woensdag proberen alle schepen in Rotterdam om 12.00 uur Iedereen in de regio een hart onder de riem te streken door een halve minuut lang te toeren. Havenbedrijf Rotterdam vraagt iedere schipper om mee te doen en de scheepstoeter dertig seconden lang te laten horen. Het belooft een luidruchtige maar vooral indrukwekkende halve minuut te worden!

