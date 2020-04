Laffe woningoverval op 93-jarige man

Schiedam - 'Iedere kleine aanwijzing die kan helpen om de verdachten van een overval, op een woning aan de Burgemeester Stulemijerlaan in Schiedam waar een 93-jarige man woont, te pakken is meer dan welkom. Bel en help ons!', aldus de politie via hun website.



Zaterdagavond rond half tien wordt bij de woning, waarvan de achterzijde zichtbaar is vanaf de Nieuwe Damlaan, aangeklopt. De man opent de deur. Direct stormen twee vrouwen binnen. Door één wordt de man tegen de grond gedrukt en de ander doorzoekt de slaapkamer. Later blijkt dat er een portemonnee met geld en een horloge is meegenomen. Gelukkig raakt het slachtoffer niet lichamelijk gewond.

Ondanks het feit dat de man ontzettend is geschrokken weet hij zelf de politie te bellen. Direct gaan agenten naar de woning en wordt in de directe omgeving een onderzoek ingesteld.

Signalement

'We zoeken twee forse vrouwen, licht getint. Ze droegen allebei donkerblauwe kleding en handschoenen.

Help onsOm deze twee vrouwen op te sporen hebben wij u hulp nodig. Door agenten wordt door middel van een brief een buurtonderzoek gehouden en wordt gekeken over er camerabeelden zijn. Heeft u informatie, hoe klein ook, belt u dan met de politie op 0900-8844. Blijft u liever anoniem bel dan 0800-7000.

