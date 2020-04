SVV brengt kantinevoorraad naar Voedselbank

Andre Kouwenhoven en Zerenjo Oosterwolde overhandigen symbolisch de kantine-voorraad aan Christine Pauw. De rest volgt later. (Foto: )

Andre Kouwenhoven en Zerenjo Oosterwolde overhandigen symbolisch de kantine-voorraad aan Christine Pauw. De rest volgt later. (Foto: )

Schiedam – Nadat eerder zwemvereniging ZVVS de kantine-voorraad opschoonde en en aan de Voedselbank had gedoneerd, volgde zaterdag SVV dat sympathieke gebaar.



De sportparken en dus ook de clubgebouwen liggen er verlaten bij. “Wat heeft het dan voor zin om de artikelen met een houdbaarheidsdatum oud te laten worden. Dan kunnen we er nu beter een goede bestemming aan geven”, is het argument om de Voetbalbank langs te laten komen. “En dat doen we graag”, beaamt Christine Pauw. Er aan toevoegend, dat er op het uitdeelpunt Dreesplein wekelijks 160 gezinnen hun doos etenswaren komen ophalen.

“Maar we hebben een lange wachtlijst. Dankzij deze gulle gevers kunnen we meer mensen blij maken.” Ook voetbalclub KethelSpaland leegde de kasten en leverde de oogst af bij de ambulancepost aan de Zoomweg. Excelsior’20 leverde fruit, ander lekkers en een cheque van 1500 euro (bestemd voor de 'Vrienden van Vlietland’) af bij het Franciscus/Vlietland-ziekenhuis.