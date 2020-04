De Erker probeert (sommige) activiteiten door te laten gaan

Schiedam - Onverwacht kwam het niet: Het besluit van de regering om de maatregelen gericht op bestrijding van de corona-epidemie te verlengen. Voor De Erker betekent dit dat de deur nog tot en met dinsdag 28 april gesloten zal blijven.



De Erker blijft op het emailadres info@wijkcentrundeerker.nl bereikbaar. Via Facebook en de website www.wijkcentrumdeerker.nl houden we de wereld en speciaal de Schiedammers op de hoogte van de ontwikkelingen rond het wijkcentrum.

Dat is niet alles. Ina Blans, bedrijfsleider van De Erker: "Sinds we gesloten zijn hebben we een whatsappgroep voor onze vrijwilligers en de bezoekers van onze activiteiten. Daar zitten nu al 74 mensen in. Daar zitten ook mensen bij die ons nog niet eerder bezochten. 's Ochtends beginnen mijn collega Bea van Ette en ik met ons goedemorgenpraatje. Er komt dan altijd een groepsgesprek op gang dat de hele dag doorgaat. De mensen uit de groep bellen elkaar ook op. En ook wij, de bedrijfsleiders van De Erker, kunnen altijd gebeld worden. Degenen van wie wij weten dat ze in een isolement zitten bel ik zelf iedere dag op. Zo hopen we de sociale contacten - zo belangrijk voor mensen - toch nog een beetje overeind te houden."

Sommige activiteiten gaan nog door, maar andere activiteiten die voor de bezoekers van De Erker van groot belang zijn, zijn tijdelijk gestopt. Ina Blans: "Omdat onze keukenvrijwilligers zelf tot de kwetsbare groepen behoren, koken we nu niet. Onze bezoekers kunnen we gelukkig nog wel doorverwijzen naar JenS, de Beethoven, onze buren van de BuurTvrouw en andere samenwerkingspartners."

Er zijn activiteiten die wel door moeten gaan. Zo is De Erker postadres voor de Schiedamse dak- en thuislozen. Ina Blans: "Er staan 97 mensen van deze kwetsbare groep bij ons ingeschreven. Zij komen twee keer in de week hun post halen. Om voldoende afstand te bewaren hebben we een loket ingericht. Iedereen kan nog altijd zijn verhaal kwijt en wij houden het inzicht of er nog dingen dringend geregeld moeten worden."