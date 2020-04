Nieuwe spoorbrug keurig op z'n plek na spektakelstuk FILMPJE

Rotterdam - De plaatsing van de 177 meter lange spoorbrug over de Rozenburgsesluis verliep dit weekend succesvol. Zaterdagavond 4 april lag de brug op zijn plaats, even voor 18.00 uur, eerder dan gepland. De spoorbrug vormt een belangrijk onderdeel van het Theemswegtracé, een ruim vier kilometer lang nieuw traject van de havenspoorlijn. Volgende maand wordt de andere stalen boogbrug geplaatst. Naar verwachting rijdt eind 2021 de eerste trein over het Theemswegtracé.

De brug, gebouwd door Iemants uit België, bevat 4.500 ton staal en heeft een lengte van 176,8 meter, een hoogte van 30 meter en biedt met een breedte van 20 meter genoeg ruimte voor een dubbelspoor.

Het Theemswegtracé is een 300 miljoen euro kostende oplossing voor de problematiek van de Calandbrug bij Rozenburg. Deze stalen hefbrug voor trein- en wegverkeer in het Rotterdamse havengebied is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het Europese achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang tot de Brittanniëhaven. “Het Theemswegtracé past in het beleid van het Havenbedrijf om de achterlandverbindingen te verduurzamen en het spoor-, weg- en scheepvaartverkeer efficiënter te maken. Door de groei van het spoorvervoer en de toename van het zeescheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven voorziet het Havenbedrijf een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer. De aanleg van het Theemswegtracé lost dit knelpunt op”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

Bekijk hier en filmpje van het spektalenstuk: