Samenscholen leidt tot aanhoudingen, illegale seksclub gesloten

Schiedam - Niet iedereen in Schiedam houdt zich aan de corona-regels. Zo liet het team Toezicht & Handhaving via Twitter weten dat er in totaal 48 personen bekeurd zijn voor het niet houden aan de noodverordening: samenscholen i.c.m. niet houden aan de afstand.



Dat gebeurde op de locaties: ‘s Gravelandsepolder, Centrum, Oost, Nieuwland, West, Woudhoek en Spaland. 'Het merendeel van Schiedam blijft gelukkig zoveel als mogelijk binnen', constateerde het handhavingsteam gisteren.

Ook wijkagent Pol van der Vliet stuitte op een groep jongeren die de afstandsregels negeerde. 'Samen met jeugdagent Guido op de fiets. Extra toezicht ivm noodverordening. Ook in andere delen Schiedam toezicht. Geuzenplein zicht op grote groep jeugd en zij besloten te gaan rennen. Uiteindelijk 1 jongen staande en een proces-verbaal gegeven...'

Daarnaast werd er met spoed een seksclub gesloten die nog - illegaal - open bleek te zijn: 'Interventieteam Ondermijning heeft n.a.v. advertentie op internet een illegale seksinrichting aangetroffen in Nieuwstraat. Pand is op last van de burgemeester middels een spoedsluiting gesloten.'