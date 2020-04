Schiedamse ondernemer bedenkt 'Een kaartje voor...'

Schiedam - Corona heeft het werk voor veel bedrijven (groten)deels stilgelegd. Dat is bij Magneet Communicatiecentrum niet anders. Directeur Mathieu Levens (‘Stil zitten is niks voor mij’) wil van de nood een deugd maken en lanceert vandaag, zaterdag 4 april, de sympathieke actie Een kaartje voor... Onder de noemer Vrienden van Schiedam heeft Levens lokale ondernemers bij elkaar geroepen, die belangeloos aan de actie meewerken.



Een klein gebaar kan grote impact hebben. Zoals een kaartje. Als blijk van waardering, maar ook als aandachtmomentje. ‘De actie is bedoeld voor ouderen, zieken en zorgverleners’, legt Levens uit. ‘Ik zocht een veilige en leuke manier om deze mensen een hart onder de riem te steken. Wat is dan leuker dan een persoonlijk kaartje?’

Kaartenbox in supermarkt

Het idee is als volgt. Magneet ontwerpt en drukt meerdere kartonnen boxen en duizenden ansichtkaarten. De kaartenboxen komen vervolgens bij de grote supermarkten in Schiedam te staan. Klanten van de supermarkt kunnen een door Magneet ontworpen (gratis) kaart uit de box pakken en daar hun persoonlijke tekst op schrijven. Er zijn ook blanco kaarten, waar mensen hun eigen creatie op kunnen maken zoals een kindertekening of fotocollage. Op gezette tijden haalt Stroomopwaarts de kaartenboxen op en levert deze vervolgens af bij ziekenhuizen en zorgcentra. Zo komen de kaarten uiteindelijk terecht bij ouderen, zieken en zorgverleners.

Lichtpuntjes

Mensen kunnen de kaart niet adresseren aan een specifiek persoon, want ze worden willekeurig verspreid. ‘En dat is juist het idee’, vervolgt Levens. ‘Het moet niet uitmaken wie de kaart ontvangt, want alle ontvangers hebben zo’n lichtpuntje nodig. Adresseer je kaartje bijvoorbeeld aan ‘een opa in Schiedam’ of ‘de allerliefste verpleegkundige in Schiedam’, maar zet er wel je naam onder. En een persoonlijk tekstje natuurlijk. Dat kan een gedicht zijn, een tekstje over iets wat je blij maakt of wat je raakt, iets wat je hoop geeft. Of je houdt het lekker kort; iedereen is daar natuurlijk helemaal vrij in.’

Elkaar steunen

Het is de bedoeling om steeds nieuwe kaarten in de box te hebben. Heb je dus zelf een mooie kaart gemaakt, mail ‘m dan door naar info@magneet.com en dan zie je hem binnenkort in de box terug. Op de website www.devriendenvanschiedam.nl staat een overzicht van supermarkten waar je de kaartenboxen kunt vinden. Hier vind je ook meer informatie over deze actie, hoe het precies werkt en welke Schiedamse ondernemers hier pro bono aan meewerken. ‘Gewoon een eenvoudig en leuk idee om elkaar een beetje te steunen in deze nare tijd’, aldus Mathieu Levens.