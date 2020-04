Stedelijk Museum Schiedam vraagt kunstenaars 'troostkunst' te maken

Schiedam - Het Stedelijk Museum Schiedam roept Schiedamse kunstenaars op troostkunst te maken. Het gaat om bij voorkeur nieuw werk - een schilderij, tekening, collage of beeldhouwwerk - dat over de coronacrisis gaat en een moment van troost kan bieden aan Schiedammers. Op die manier wil het museum kunstenaars die hun inkomen terug zien lopen, een steuntje in de rug geven en tegelijkertijd iets doen voor de bewoners. Het project Troostkunst uit Schiedam is een samenwerking met het De Groot Fonds en het Fonds Schiedam Vlaardingen. Het Stedelijk Museum Schiedam is vanwege het coronavirus sinds half maart gesloten.

Alle inzendingen worden gedrukt op posters die te zien zijn in de stad; van billboards langs de weg tot achter de ramen van de huizen in Schiedam. Ook komt er een video met het werk van de deelnemende kunstenaars. ‘We hopen dat je het leuk vindt hieraan deel te nemen. Laten we samen de kracht van verbeelding gebruiken om mensen in Schiedam troost te bieden in deze bedrukkende tijd’, schrijft museumdirecteur Deirdre Carasso in een brief aan de kunstenaars.

Meedoen?

Ben je professioneel beeldend kunstenaar, woonachtig en/of werkzaam in Schiedam en wil je graag meedoen? Mail voor meer informatie naar jessie@stedelijkmuseumschiedam.nl. De deadline voor inzending is 9 april 2020 om 9.00 uur.