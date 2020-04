Geweldig gebaar van Excelsior'20

Schiedam - De Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis heeft deze week 1500 euro van de Schiedamse voetbal- en cricketclub Excelsior’20 ontvangen.



Het mooie gebaar werd symbolisch met een cheque overgedragen. Daarnaast namen de vertegenwoordigers van Excelsior'20 fruit en lekkers mee voor het personeel van het Franciscus Vlietland. Het fruit werd gedoneerd door supermarkt PLUS Van der Meer, sponsor van de sportclub.

Op de website van het ziekenhuis legt Dave van der Linde, bestuurslid van RKSV Excelsior’20, uit hoe een en ander tot stand kwam: ‘Onze sportclub is tijdelijk gesloten en wij hebben hierdoor veel lekkers op voorraad. Om medewerkers in de zorg een hart onder de riem te steken, ontstond het idee om deze voorraad te doneren aan Franciscus Vlietland. Onze sponsor PLUS Van der Meer deed hier nog een grote hoeveelheid fruit bij. Ook onze leden wilden graag helpen. Wij vroegen hen om een kleine bijdrage en dit werd al snel een mooi bedrag.’

Niels Honig, lid Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland is dankbaar: ‘Wat een prachtig initiatief. Namens alle medewerkers van ons ziekenhuis dank ik iedereen die deze actie mogelijk heeft gemaakt.’