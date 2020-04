De honingbijen zijn weer actief in Schiedam

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Ad Bakker ziet dat de honingbijen weer terugkomen en geeft een mooie toelichting.



'Nu de temperatuur weer boven de 10 graden komt en er alweer bloemen zijn, worden de dames weer actief voor het verzamelen van stuifmeel en nectar. Is het kouder dan 10 graden dan blijven ze gewoon in de bijenkorf of bijenkast van de imkers. Ik schreef dames, want alleen de vrouwtjes vliegen uit om de nectar en stuifmeel te verzamelen. De mannetjes ook wel darren genoemd komen allemaal uit onbevruchte eitjes. Nadat de koningin het onbevruchte eitje heeft gelegd duurt het nog 24 dagen voordat er een dar uit de cel kruipt. Darren hebben korte tongetjes en hebben ook geen stuifmeelkorfjes aan hun achterpoten en zijn dus ongeschikt om nectar of stuifmeel te verzamelen. Ze paren alleen met de koningin en leven maar zo’n drie maanden. Als het winter wordt dan worden de darren weggejaagd, dit om de honing te beschermen want dat dient dan als voedsel voor de bijen. De overige bijen leven het hele jaar rond bij elkaar. Op de foto is zo’n stuifmeelkorfje op de achterpoot goed te zien.

Maar er zijn ook vrouwtjes die werksters zijn, die verzorgen het broedsel. En dat is hard werken want de koningin legt per dag ongeveer 2000 eitjes. Deze worden goed verzorgd en als de eitjes uitkomen moet het broedsel ook nog gevoerd worden.

In de zomer kunnen het aantal bijen in de korf oplopen tot soms wel 100000. Dat is een enorm aantal die er voor zorgen dat de nectar door een enzym die de bijen uitscheiden omgezet wordt tot de bekende honing. De smaak van de honing wordt bepaald door de soort bloemen die ze bezoeken.

In het wild komen ze bijna niet meer voor.. Maar ik heb het geluk gehad dat ik een wilde honingraad in de tuin van het Educatieve Natuur Centrum de Boshoek kon fotograferen.

En zoals u kunt zien is het een schitterend en verbazingwekkend kunstwerk geworden.

Hier is de scherpe angel goed te zien. Een bij steekt niet zo snel, maar als je in de aanvliegroute loopt van haar korf of kast, is de kans groot dat zij je prikt.. Een bij kan maar één keer prikken. De angel zit dan verankerd in de huid met daaraan een bolletje met gif dat nog een tijdje het gif in de huid pompt. Je moet dus zo snel mogelijk de angel uit de huid trekken. Overigens word ik liever door een wesp gestoken dan door een bij. Omdat normaal gesproken de pijn en b.v. het verlamde gevoel in je arm na 30 minuten weer weg is. Van een bijensteek heb je vaak een dag of drie last. Het nadeel van een wesp is weer dat als hij dat zou willen je meerdere keren kan steken omdat de angel niet loslaat.. Maar een bij die gestoken heeft gaat altijd dood. Overigens zijn er meer soorten bijen waarvan het vosje een hele mooie is om te zien. Maar daar kom ik misschien later nog eens op terug.'