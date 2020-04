'Heel blij dat ik nog leef en m'n kranten kan bezorgen'

Schiedam - We vragen hier even speciale aandacht voor Giuditta die het Nieuwe Stadsblad bezorgt in Woudhoek en Bosrand. Na een zeer heftige periode is ze gelukkig weer terug laat ze via Facebook weten. En wij voegen daar aan toe: Wat een kanjer!



'Na een zware hoofd operatie - weghalen tumor- eindelijk weer aan het kranten bezorgen. Ben heel blij dat ik nog leef en m'n kranten bij jullie nog kan bezorgen. Groetjes van Giuditta.'

Wij zijn ook blij dat je terug bent, Giuditta!