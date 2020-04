Markante bomen met bijzondere verhalen gezocht

Schiedam – Nederland doet dit jaar voor de derde keer mee aan de Europese verkiezing Tree of the Year. SBNL Natuurfonds in Leersum selecteert exclusief de Nederlandse inzending voor deze verkiezing. In samenwerking met dagblad Trouw is de stichting op zoek naar bomen met een bijzonder verhaal. Tot 18 mei kan iedereen zijn of haar favoriete boom aanmelden via de website www.deboomvanhetjaar.nl.



De Boom van het Jaar 2020 draait om markante bomen met een bijzonder verhaal. Het kan gaan om een historisch verhaal of om een boom met een bijzondere waarde voor een dorp of stad. De boom die een natuurramp overleefde. Of die op het schoolplein generaties scholieren aan zich voorbij zag trekken. De boom waaronder al sinds mensenheugenis het dorpsfeest plaatsvindt. Bomen vertolken een emotionele waarde, zij vertellen ons verhalen die het waard zijn gedeeld en herinnerd te worden.

De Heksenboom, op landgoed Ten Vorsel in Bladel, werd afgelopen jaar in Nederland met 9.840 stemmen gekozen tot Boom van het Jaar 2019.

Tot 18 mei kan iedereen zijn favoriete boom met verhaal aanmelden. Daarna kiest de jury voor elke provincie één boom. Deze 12 provinciale genomineerden worden eind augustus bekendgemaakt. Van 28 augustus tot en met 14 oktober (12.00 uur) mag vervolgens iedereen in Nederland stemmen op de boom van zijn keuze. De boom met de meeste stemmen wordt uitgeroepen tot De Boom van het Jaar 2020. Deze winnaar wordt eind oktober/begin november feestelijk gehuldigd en is tevens de Nederlandse inzending voor de European Tree of the Year 2021. Deze Europese verkiezing bestaat sinds 2011 en wordt georganiseerd door de Environmental Partnership Association (EPA). Nederland is een van de 16 deelnemers.

SBNL Natuurfonds is een stichting die zich inzet voor natuur, landschap en erfgoed dat door particulieren en agrariërs wordt beheerd. Zij biedt financiële ondersteuning, zorgt voor promotie en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast beheert zij ongeveer 325 hectare aan eigen terreinen. SBNL Natuurfonds is een goede-doelenorganisatie, een zogeheten ANBI.