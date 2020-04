Blijf thuis en hou 1,5 meter afstand!

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Nog steeds is niet iedereen helemaal doordrongen van de nieuwe corona-regels. Zo zag Leo een groep fotografen die in al hun enthousiasme vergaten afstand te nemen.



'De meesten mensen houden zich aan de oproep van het kabinet: Blijf thuis. Ga je naar buiten hou dan 1,5 meter afstand. Kennelijk is deze dringende boodschap nog niet tot iedere Schiedammer doorgedrongen.'