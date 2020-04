'Ook wij houden afstand!'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!



'Net als iedereen heeft ook Stichting Zwerfkatten Rijnmond te maken met de corona-maatregelen. In de kattenopvang staat de hygiëne standaard hoog in het vaandel, voor onze vrijwilligers en medewerkers volgen we het protocol van RIVM waarbij menselijk contact zo veel mogelijk wordt vermeden. Dat heeft natuurlijk invloed op ons werk voor de zwerfkatten.

'Bezoek aan de opvang is tot een minimum beperkt en we bekijken per dag welke meldingen we kunnen inplannen en welke misschien beter even kunnen wachten. Uiteraard gaan we meteen op pad bij spoedmeldingen zoals gewonde zwerfkatten en moederpoezen met kittens. Om afstand te houden moeten we soms wat improviseren en dit heeft al tot bijzondere situaties geleid. Zo konden we vanaf de straat toezien hoe de melder na uitgebreide instructies zelf de poes op zijn dak wist te vangen: https://www.facebook.com/stichtingzwerfkattenrijnmond/photos/a.503802396333106/2934137353299586/

'Het is geweldig om te merken dat iedereen zo meewerkt. Op deze plek zullen we u op de hoogte houden en zo gauw het kan, zal hier weer een adoptiekat in de schijnwerpers staan. Als u op zoek bent, kunt u een aanvraagformulier invullen op de website. Daar kunt u ook melding doen van zieke of gewonde zwerfkatten en zwerfpoezen met kittens. Want de hulp aan hen gaat door. Info: www.zwerfkattenrijnmond.nl