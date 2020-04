'Achter de wolken, schijnt de zon'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos hoopt dat het gezegde klopt. Welke? 'Achter de wolken, schijnt altijd de zon'.



'Zit je de ene dag nog lekker onderuitgezakt in je t-shirt op je balkon te genieten van een lentezonnetje, moet je de andere dag weer muts op en sjaal om. Maar er is volgende week weer hoop op warm lenteweer, volgens de weermannen en vrouwen. Hopelijk gaat de gezegde: "achter de wolken, schijnt altijd de zon", ook op voor de crisis waar we met ons allen inzitten en kunnen we er over enkele weken weer allemaal van genieten in de vrijheid die we gewend zijn. Nog eventjes doorbijten!'