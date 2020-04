Column - 'Werkelijk alles ligt stil'

Schiedam - Ook deze week kijkt Joke Ballijns weer rond in Schiedam. Ze komt al snel tot de conclusie: 'Werkelijk alles, maar dan ook alles ligt stil op dit moment.'



Was ik vorige keer nog een beetje optimistisch in mijn column en alleen een beetje verdrietig over het niet doorgaan van mijn verjaardagsfeestje, nu moet ik bekennen dat ik compleet ben omgedraaid. Werkelijk alles, maar dan ook alles ligt stil op dit moment.

Komt er post binnen dan zit daar voor 99% brieven bij over diverse afgelastingen en maatregelen tegen het coronavirus, zo ook mijn mailbox.

Gelukkig komt mijn krant en het Stadsblad nog in de bus en met het grote aantal puzzels hierin kom ik een groot gedeelte van de dag wel door, want van de artikelen in de krant en de tv wordt een mens ook niet vrolijk.

Als ik hoor dat mensen zeggen “ik heb mijn agenda schoongeveegd” kan ik het niet laten om mijn eigen agenda eens te bekijken. Jammer genoeg staan daar alleen maar zwarte strepen in. Geen gym, geen kaarten, geen vakantie, geen kapper, geen pedicure, geen uitjes en etentjes, die gooi ik dus maar met een grote boog in de hoek. Maar ik mag niet klagen, als ik net op de radio weer een statistiek hoor vermelden, weer een record aan overledenen, weer een record aan sluitingen van bedrijven etc.

Alleen kan ik mij ontzettend boos maken over al dat hamsteren en de paniek bij sommige mensen die aan het doorslaan zijn.

Mag ik gelukkig met mijn scootmobiel de supermarkt in, blijf ik op gepaste afstand (mijn scootmobiel is nu net niet geschikt voor lichamelijk contact). Ik denk dat een mevrouw doorloopt en terwijl ik achter haar een stuk kaas in mijn mandje wil leggen, krijg ik toegesnauwd dat ik 1,50 m afstand moet houden, terwijl zijzelf ineens stil staat en met haar plastic handschoenen artikelen weer terug wil leggen... Dan is mijn eerste gedachte: mens, doe normaal. Als een mevrouw 12 liter bekers yoghurt in haar wagentje gooit met de mededeling 'het blijft lang goed' en er voor mij geen yoghurt meer is, ik zelfs geen poging meer onderneem om ook maar iets van toiletpapier of handgel te bemachtigen, ik blij ben dat ik toch nog brood kan kopen en alleen maar kan denken 'wat een zielenpoten heb je toch', dan is boodschappen doen toch nog een leuk uitje, als je alle voorschriften goed opvolgt.

Maar het meeste boos word ik op de Zwitserse firma Roche die de receptuur voor de coronatest niet wil(de) prijsgeven en er zodoende een tekort aan testen zijn. Men wil hun kennis en apparaten niet delen, zij bezitten een apparaat dat binnen acht uur duizend testresultaten kan afleveren, receptuur die ook op internet te vinden zijn, maar die werken alleen met Rochemateriaal, dat zij niet willen of kunnen leveren.

Een schande terwijl de wereld in brand staat, hoop dat de EU torenhoge boetes gaat uitschrijven tegen dit bedrijf en anderen die onze gezondheid in de weg staan.



(Joke Ballijns)