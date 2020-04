‘Maximaal 100’ loopt in het honderd

Schiedam - Drie weken geleden werd op de Nederlandse snelwegen de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur ingevoerd. In dat weekend zou bij Stichting KunstWerkt Schiedam de tentoonstelling ‘Maximaal 100’ feestelijk geopend worden. Maar op de zaterdag voorafgaand aan die opening besloot het bestuur om de opening niet door te laten gaan.



(Kor Kegel)

KunstWerkt volgde hiermee de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): geen samenkomsten van veel mensen (maximaal 100 - 1…) in een relatief kleine ruimte vanwege het risico van besmetting met het coronavirus. De stichting nodigde belangstellenden uit om de expositie op een rustiger moment te bekijken.

Anderhalve week geleden kwam KunstWerkt echter met een nieuwe mededeling. Na de oproep van het kabinet om een ‘sociale distantie’ van elkaar te bewaren besloot de kunstenaarskring om de expositie tot tenminste de aanbevolen datum van maandag 6 april gesloten te houden. Een logisch besluit, maar wel sneu voor de twaalf kunstenaars die speciaal voor ‘Maximaal 100’ nieuwe kunstwerken hadden vervaardigd.

Zoals bij elke expositie van KunstWerkt in het onderkomen van Ruimte In Beweging aan de Boterstraat 81 is er telkens een curator die een aantal kunstenaars vraagt rond een bepaald thema nieuw werk te creëren. Ditmaal was Rob van der Ven de curator en hij koos als thema het maximum van 100 km. Met de expositie zou KunstWerkt bovenop de invoering van de limiet op de snelwegen zitten.

De kunstenaars speelden er op verschillende manieren op in. Hans Sloot en het dichtersduo SAGE nam de snelheid als uitgangspunt. Centraal in het werk van Arno Bauman en Ilona Bruins staat de afmeting 100 centimeter, vaak een limiet in de transportsector of in werkruimten. Mirjam Boomert en Zhanhong Liao speelden met de 1 en de twee nullen uit het binaire stelsel. Het gelegenheidsduo Yvon Koopman en Andie Wieringa maakten een werk waarin tweemaal 50 procent toch weer 100 maakt en Inge Hoefnagel speelde in op 10 x 10.

Jeannette Eisses deed iets met de herhaling van 100. Efrat Zehavi, Martine de Heij, Annemarie van Ulden en Rob van der Ven zoomden in op de leeftijd van 100 jaar – het was aanvankelijk de bedoeling dat de expositie zou worden geopend door twee 100-plussers, de dames Robberegt en Van Kemenade.

Is al dat werk nu voor niets gemaakt? Want de expositie zal helemaal niet meer te zien zijn, nu het kabinet heeft besloten om bijeenkomsten tot maandag 1 juni te verbieden. KunstWerkt liet zondagmiddag weten dat ook de volgende twee tentoonstellingen worden afgelast. Er is een beperkte oplossing gevonden. De stichting heeft een raamgalerij in de Monopole tegenover het Stedelijk Museum Schiedam. Daar zullen steeds enkele werken uit de tentoonstelling te zien zijn. En ook op de website van KunstWerkt onder ‘expogemist’. Kijk voor meer info op stichtingkunstwerkt.nl.