'Eenzamen gaan hun uurtjes in De Erker missen'

Schiedam - Nog voordat de horeca door de landelijke overheid werd opgedragen de terrassen te ruimen en de deuren te sluiten, had de leiding van Wijkcentrum De Erker al op eigen initiatief besloten om per direct in quarantaine te gaan. Schiedam-West verloor daarmee zijn kloppend hart.



(Gerard S. Verver)

‘Iedere week gebeurt er wel wat’. Zo opent de website van het wijkcentrum. Daarmee doen ze zichzelf behoorlijk tekort, want in het pas gerenoveerde gebouw op de hoek van de Aleida- en Jan van Avennestraat gebeurt alle dagen van de week namelijk wel wat. Maar nu tot dus eind mei even niet. Het treft niet alleen de grote groep vaste bezoekers, die op maandag, donderdag en zaterdag de uitstekende en alleszins betaalbare warme hap van kok Ben moeten missen. Ook klaverjassen, bingo, pannenkoeken bakken, danssalon en kerkdiensten staan in de wacht.

Niet slim

“De beslissing om te sluiten is genomen na overleg met de gemeente en de GGD”, vertelt voorzitter Johan Grijzen. “Die vonden, dat het niet slim zou zijn om de deur open te houden. Eigenlijk waren wij zelf ook al zo ver, dat we die maatregel wilden nemen. Maandelijks hebben we zo’n 7000 bezoekers. Daarbij zijn nogal wat kwetsbare mensen met een broze gezondheid. We wilden die verantwoording niet op ons nemen.”

Ontmoetingsplek

Grijzen beaamt, dat een gesloten deur voor menigeen een gemis is. "En saai. Het wijkcentrum is voor velen, ook voor de vrijwilligers, een ontmoetingsplek, een huiskamer Zeker voor de eenzamen. Die gaan die uurtjes erg missen."

Streep door rekening

Inmiddels heeft de landelijke overheid besloten dat de maatregelen niet op korte termijn beëindigd worden maar zijn opgerekt tot minstens eind mei. "Gezien de huidige ontwikkelingen vreesde ik al zoiets." Dat is ook een streep door de rekening van de mannen en vrouwen die er aanschuiven voor de maaltijd of lunch. "Moet ik", mokte iemand, "toch weer mijn eigen hap koken."

Radio De Erker

Internet-radio De Erker (met het wijkgebouw als thuisbasis en te beluisteren via een link op https://www.wijkcentrumdeerker.nl/) moest wat technische trucs inzetten om ‘in de lucht’ te blijven. “Wij mogen ook niet naar binnen en draaien nu even non-stop muziek. Binnenkort hervatten we de gepresenteerde programma’s en maken dan radio vanuit huis”, beloofde Richard van Zanten onlangs al. “Zo gaat dat tegenwoordig dankzij de moderne technieken.”