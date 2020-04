Het dagelijks leven in Schiedam tijdens de coronacrisis vastgelegd

Schiedam - Het Stedelijk Museum Schiedam heeft kunstenaar Margi Geerlinks opdracht gegeven het dagelijks leven in Schiedam tijdens de coronacrisis te fotograferen. Ze zal mensen in vitale beroepen voor haar lens vragen: docenten, leerlingen, medewerkers in de zorg, een begrafenisondernemer. Eerder fotografeerde Geerlinks de moeder van Hugo Borst die aan Alzheimer leed. Een deel van die serie was tot en met vorig jaar in het museum te zien onder de titel Ma.



De Schiedamse serie over het dagelijks leven trapt af met twee foto’s: van baby Jade en een grote beer. Geerlinks fotografeerde ze op verschillende plekken in de stad. Beer en baby zitten beiden in quarantaine, zegt Geerlinks. ‘Veel moeders houden hun baby’s binnen. Zie je hoe prachtig Jade haar handje tegen het raam drukt?’ De beer is onderdeel van een landelijke actie waarbij mensen spontaan teddyberen voor het raam zetten. Op die manier hebben kinderen iets te doen: zoveel mogelijk beren in hun buurt ontdekken.

Liefdevol



Met de opdracht legt het museum de geschiedenis van de stad en de verhalen van de mensen vast, zegt museumdirecteur Deirdre Carasso. Dat is een belangrijk onderdeel van het beleid en de programmering. Het werk van Geerlinks maakt indruk. ‘De serie Ma ging over dementie, mantelzorg en afscheid, thema’s waar we allemaal mee te maken krijgen. Ze weet als geen ander verhalen liefdevol in beeld te vangen.’ De serie krijgt een plek in de collectie hedendaagse kunst van het Stedelijk Museum Schiedam en is mede mogelijk dankzij het Mondriaan Fonds.

Over Margi Geerlinks

Margi Geerlinks (Kampen, 1970) is eigenaar van Galerie 158 aan de Hoogstraat in Schiedam. Haar fotowerk gaat bijna altijd over mensen; hoe ze zijn of hoe ze dankzij haar digitale manipulatie zouden kúnnen zijn. Het hangt geregeld op prestigieuze (inter)nationale kunstbeurzen en kreeg lovende recensies in onder meer The New York Times en The Guardian. Particulieren en musea, waaronder Museum Voorlinden, kochten haar werk aan.